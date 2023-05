Agricoltura: folta presenza italiana all'Agrishow in Brasile

(ANSA) - SAN PAOLO, 03 MAG - Folta presenza italiana alla 28/a edizione di Agrishow, la più importante fiera dell'America Latina dedicata all'agribusiness in programma fino al 5 maggio a Ribeirão Preto, nello Stato brasiliano di San Paolo: l'agenzia Ice, in collaborazione con FederUnacoma, ha portato 15 aziende all'evento rivolto agli operatori specializzati del settore. Il Padiglione Italia è stato visitato dal console generale d'Italia a San Paolo, Domenico Fornara, insieme al direttore dell'ufficio Ice di San Paolo, Ferdinando Fiore, e al vice direttore generale di FederUnacoma, Fabio Ricci.

"Il mercato brasiliano delle macchine agricole conosce già da molto tempo il prodotto italiano e ne apprezza la qualità, pertanto, qualunque sia la scelta fatta (esportazione o produzione in Brasile), il know-how italiano è sempre valorizzato e richiesto in qualsiasi segmento", ha sottolineato Fiore, secondo cui il potenziale per le esportazioni italiane si concentra su trattori, pezzi di ricambio e componenti.

Secondo le elaborazioni di Trade Data Monitor, su dati del ministero delle Finanze brasiliano, il gigante verdeoro nel 2022 ha importato macchine agricole per 1,2 miliardi di euro, registrando un incremento del 69,15% rispetto all'anno precedente. (ANSA).