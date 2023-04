Ecuador: attacco armato a Guayaquil, almeno 7 morti

(ANSA) - QUITO, 30 APR - Un commando armato ha attaccato la notte scorsa a Guayaquil, in Ecuador, un gruppo di persone intente a seguire una partita di calcio in tv, causando almeno sette morti e cinque feriti.

I sicari armati di fucili, riferisce oggi l'emittente televisiva Teleamazonas, si sono presentati intorno alle 22 locali in una officina meccanica alla periferia della città aprendo il fuoco contro molte persone che seguivano la partita fra Barcelona e Técnico Universitario.

Video postati nelle reti sociali subito dopo l'incidente hanno testimoniato la brutalità dell'attacco, mostrando numerosi cadaveri abbandonati in strada in una pozza di sangue, mentre alcuni feriti si muovono cercando aiuto.

L'Ecuador è al centro da tempo di un'ondata di violenza che ha costretto il governo del presidente Guillermo Lasso a decretare lo stato di emergenza in diverse località e a considerare l'intervento delle forze armate in operazioni di ordine pubblico. (ANSA).