1 maggio: Cuba annulla la parata per la carenza di benzina

ROMA - La Giornata Internazionale dei Lavoratori a Cuba è da sempre caratterizzata dal corteo con milioni di persone in marcia attraverso la Piazza della Rivoluzione dell'Avana. Ma quest'anno la piazza sarà vuota, dopo che il Partito Comunista Cubano ha annullato i festeggiamenti a causa della penuria di benzina che sta paralizzando l'economia dell'isola. Lo riporta il Guardian, ricordando che da settimane gli automobilisti dormono in auto fuori dai distributori di benzina in code che si estendono per chilometri e durano giorni.

Il presidente Miguel Díaz-Canel ha affermato che l'isola caraibica riceve solo i due terzi del petrolio di cui ha bisogno e che il deficit è dovuto al mancato rispetto degli accordi contrattuali da parte delle nazioni fornitrici.