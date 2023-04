Il Peru sceglie Leonardo per la diagnostica della Forza Aerea

(ANSA) - LIMA, 27 APR - Il ministro della Difesa del Perù, Jorge Luis Chavez Cresta, ha inaugurato mercoledì un laboratorio di diagnostica e riparazione di sistemi elettronici di allarme e controllo per l'Aeronautica militare peruviana dell'azienda italiana del settore aerospaziale Leonardo.

La struttura, si legge in una nota, dispone di attrezzature all'avanguardia per la manutenzione e la riparazione di schede elettroniche per sistemi radar aerei. "L'implementazione di questo laboratorio è una pietra miliare nello sviluppo tecnologico della nostra gloriosa Aeronautica Militare, aumentando le capacità tecniche di supporto logistico ed elettronico dei nostri velivoli, a vantaggio delle nostre Forze Armate e del Paese", ha affermato Chavez, che ha ha definito Leonardo come "un partner chiave".

L'evento si è svolto presso la sede del Servizio elettronica dell'Aeronautica militare, a Lima, e ha visto la partecipazione di militari, funzionari del ministero della Difesa e del direttore della succursale peruviana di Leonardo, José Puente Arnao.

L'installazione del laboratorio fa parte di un accordo siglato dopo l'acquisto di quattro velivoli C-27J Spartan e due pacchetti di supporto logistico dalla compagnia italiana tra il 2013 e il 2021. (ANSA).