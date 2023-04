Incontro fra Lula e il re di Spagna al Palazzo Reale di Madrid

(ANSA) - MADRID, 26 APR - Il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, è stato ricevuto dal re di Spagna Felipe VI e dalla regina Letizia presso il Palazzo Reale di Madrid. Il leader sudamericano è stato ospite, insieme alla moglie Rosángela Lula da Silva, di un pranzo in loro onore, alla presenza di numerose autorità, tra queste il premier Pedro Sánchez. In un discorso introduttivo, Felipe ha fatto riferimento alla guerra in Ucraina, definendo "ingiustificabile" l'aggressione della Russia e apprezzando "la tradizionale difesa della pace che ha sempre contraddistinto il Brasile".

Da parte sua, Lula ha sostenuto la necessità "un cessate al fuoco" nell'area di conflitto, secondo quanto riportato dai media iberici. "Vogliamo aprire cammini per il dialogo", ha aggiunto. (ANSA).