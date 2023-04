Venezuela: al via il vertice a Bogotà per sbloccare il dialogo

(ANSA) - SAN PAOLO, 25 APR - Una ventina di delegazioni, tra queste quella Ue guidata dall'Alto rappresentante Josep Borrell, e quella Usa col vice consigliere per la sicurezza nazionale Jon Finer, si riuniscono oggi a Bogotà, su convocazione del presidente colombiano Gustavo Petro, per "sbloccare" il dialogo tra l'esecutivo di Nicolas Maduro e l'opposizione, in vista delle elezioni del 2024.

All'incontro non è stato invitato alcun esponente politico venezuelano, tanto che il leader dell'opposizione Juan Guaidó, che aveva raggiunto la Colombia via terra, è stato espulso per immigrazione irregolare e imbarcato su un volo per Miami.

Il vertice prende il via alle 11, 00 ora locale (le 18,00 in Italia), quando i delegati si incontrano per trovare soluzioni per facilitare la ripresa del dialogo avviato nell'agosto 2021 a Città del Messico, ma in stallo dal novembre dello scorso anno.

L'opposizione venezuelana, che denuncia i brogli nelle elezioni presidenziali del 2018, afferma che nel Paese deve affrontare persecuzioni giudiziarie e mancanza di garanzie in vista del voto del prossimo anno, consultazioni a cui l'attuale presidente, Nicolas Maduro cercherà la sua seconda rielezione.

Dal canto suo Maduro spera nella revoca delle sanzioni economiche.

L'Italia è rappresentata dall'ambasciatore in Colombia, Gherardo Amaduzzi. Secondo quanto reso noto dal ministero degli Esteri colombiano, all'incontro partecipano Italia, Argentina, Barbados, Bolivia, Brasile, Canada, Cile, Germania, Spagna, Stati Uniti, Francia, Honduras, Messico, Norvegia, Portogallo, Regno Unito, Saint Vincent e Grenadines, Sudafrica e Turchia.

