Brasile: Bolsonaro domani depone sugli attacchi dell'8 gennaio

(ANSA) - SAO PAOLO, 25 APR - L'ex presidente brasilianoJair Bolsonaro (Pl) domani mattina alle 9,00 sarà nella sede della Polizia federale di Brasilia per riferire sugli attacchi dei suoi supporter ai palazzi della democrazia dell'8 gennaio.

E' la seconda volta che Bolsonaro viene ascoltato dalla polizia da quando è rientrato dagli Stati Uniti. L'ex presidente era già stato sentito il 5 aprile in riferimento al caso dei gioielli regalati a lui e a sua moglie dal governo dell'Arabia Saudita per un valore di centinaia di migliaia di dollari.

Bolsonaro è formalmente indagato come mandante dell'assalto sovranista dell'8 gennaio, su decisione del giudice del Tribunale supremo federale, Alexandre de Moraes. (ANSA).