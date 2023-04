Ecuador: cenere su tre province per attività vulcano Sangay

QUITO - Almeno tre province dell'Ecuador sono in emergenza in questi giorni per la caduta, sui campi e sui centri abitati, di cenere proveniente dall'attività del vulcano Sangay che si trova nella provincia centro-meridionale di NMorona Santiago..

Al riguardo l'Istituto geofisico (Ig) dell'Ecuador ha indicato che "al momento si ha notizia della caduta di ceneri all'occidente del vulcano nelle province di Chimborazo, Los Rios e Guayas".

Inoltre l'Ig ha segnalato che durante la notte e all'alba di oggi era possibile osservare una colonna di fumo e ceneri di due chilometri sopra il cratere con venti che soffiano verso occidente.

Il Sangay (5.230 metri) è uno dei vulcani più attivi dell'Ecuador fino dal 17/o secolo, ed in questa epoca è accompagnato dall'attività di altri due vulcani ecuadoriani, il Cotopaxi e El Reventador.