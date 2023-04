Argentina: Fernandez non si presenterà alle presidenziali

BUENOS AIRES - Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, non si presenterà alle prossime elezioni presidenziali di ottobre. Lo ha annunciato oggi con un video sui suoi social intitolato "la mia decisione" dove afferma che "il contesto economico lo obbliga a dedicare tutti i suoi sforzi ai problemi dell'Argentina" e a rinunciare quindi alla candidatura.

La coalizione peronista al governo, il Frente de Todos, non ha ancora annunciato un suo candidato e con la decisione di non presentarsi di Fernandez che succede a quella della ex presidente e attuale vice presidente Cristina Kirchner, vengono a mancare le sue due principali figure.