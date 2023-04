Messico: studio, sei cittadini su dieci vivono nella paura

(ANSA) - CITTA DEL MESSICO, 20 APR - Sei cittadini su dieci in Messico vivono nella paura, e nell'elenco dei centri urbani in cui c'è una maggiore percezione di insicurezza si trova anche una meta turistica internazionale come Cancun. Emerge da un'indagine dell'Istituto nazionale di statistica e geografia (Inegi) sulla percezione in 90 comuni.

La capitale della paura, dove la percentuale del sentimento di insicurezza supera il 90% è Fresnillo (96%), seguita da Zacatecas (94,3%), nel Messico centrale, due dei principali focolai di violenza del Paese.

Naucalpan (88%), nell'area metropolitana di Città del Messico, Ciudad Obregón (86,4%) nello stato di Sonora, e Uruapan (86,2%) nel Michoacán, completano il quadro dei primi cinque centri urbani con le valutazioni peggiori.

A questi si aggiungono grandi centri urbani come Guadalajara, Ecatepec e Cancún, con percentuali superiori all'80%. (ANSA).