Lula anticipa la partenza per il suo tour in Europa

Il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, ha anticipato a oggi la sua partenza per il tour ufficiale programmato in Europa, dove dovrà tornare a parlare della guerra in Ucraina e dell'accordo tra Eu e Mercosur.

L'ufficio stampa del Palacio do Planalto, sede della Presidenza a Brasilia, ha riferito che il capo dello Stato si imbarcherà alle 22 locali (le 3 di venerdì mattina in Italia) per il Portogallo, prima tappa del suo viaggio che include una visita anche in Spagna.

In linea di principio, Lula avrebbe dovuto lasciare Brasilia per Lisbona solo domani.

Fonti governative affermano che il leader di sinistra continuerà a difendere la pace in Ucraina ma con un discorso meno "radicale" rispetto a quello adottato nel suo recente viaggio in Cina e negli Emirati Arabi Uniti, dove ha rilasciato dichiarazioni che hanno generato malcontento in Europa e negli Stati Uniti, riferisce il quotidiano O Globo.

Sabato Lula sarà ricevuto a Lisbona dal presidente portoghese, Marcelo Rebelo. Il 25 dovrebbe invece sbarcare a Madrid, dove incontrerà il premier spagnolo, Pedro Sánchez.

