Venezuela-Russia: Lavrov saluta Maduro e va a Cuba

(ANSA) - CARACAS, 19 APR - Il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, ha ricevuto ieri sera a Caracas il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, con il quale ha passato in rassegna la cooperazione strategica che entrambe le nazioni intrattengono in vari settori, fra cui l'energia, la finanza e il commercio.

L'incontro svoltosi nel palazzo presidenziale di Miraflores si è concluso insolitamente senza dichiarazioni ai media e, secondo il portale della tv russa Rt, Lavrov ha consegnato a Maduro un invito personale del presidente Vladimir Putin a visitare la Russia.

"Voglio trasmetterle - ha detto Lavrov - un messaggio dal presidente Putin. Mi ha anche chiesto di trasmettere verbalmente i suoi migliori auguri e saluti. Ha il suo invito a visitare la Russia in qualsiasi momento riterrà opportuno".

Da parte sua, via Twitter, Maduro ha sottolineato la "gradita visita nel nostro Paese del ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, con il quale abbiamo avuto un piacevole incontro che ha rafforzato i rapporti bilaterali e l'insieme della cooperazione congiunta in vari ambiti dello sviluppo delle nostre Nazioni".

Da Caracas ora il capo della diplomazia russa, che aveva realizzato una prima tappa in Brasile, affronta la seconda parte del suo viaggio in America Latina che lo vedrà oggi a Cuba e successivamente in Nicaragua. (ANSA).