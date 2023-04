Cuba: Díaz-Canel rieletto presidente, secondo e ultimo mandato

(ANSA) - L'AVANA, 19 APR - Il Parlamento cubano, riunito oggi nella sua prima sessione dopo le recenti elezioni, ha approvato la rielezione dell'attuale presidente uscente di Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, per un secondo mandato.

La presidente del Consiglio nazionale elettorale (Cen), Alina Balseiro Gutiérrez, ha comunicato che per Díaz-Canel hanno votato 459 parlamentari sui 462 presenti, equivalente al 97,66%.

Allo stesso modo, il parlamentare e membro dell'Ufficio politico del partito comunista, Salvador Valdés Mesa, è stato rieletto per occupare la carica di vice presidente della Repubblica.

La conferma Díaz-Canel, che domani compie 63 anni e che secondo la Costituzione non potrà più presentarsi per un ulteriore mandato, era data per scontata, essendo l'unico candidato per questo incarico. (ANSA).