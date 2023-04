Brasile: sondaggio Quaest, calano ancora i consensi per Lula

(ANSA) - BRASILIA, 19 APR - Dopo poco più di 3 mesi di governo, cala ancora l'indice di gradimento dei brasiliani per il presidente della Repubblica Luiz Inácio Lula da Silva: ad approvare il suo operato ora è il 36% della popolazione, mentre lo disapprova il 29%, secondo un sondaggio pubblicato oggi dall'agenzia Quaest.

Il 29%, a sua volta, lo considera 'nella norma', mentre il 6% non ha un'opinione o non ha risposto al rilevamento che ha intervistato 2015 persone tra il 13 e il 16 aprile con un margine di errore di 2,2 punti percentuali in più o in meno.

Rispetto a un altro sondaggio effettuato a febbraio, l'immagine positiva del capo dello Stato è scesa di quattro punti e quella negativa è cresciuta del 9%.

Riguardo al "modo" in cui Lula governa, il 53% ha risposto di approvare, il 40% di disapprovare e il 7% hanno detto di non sapere o di non voler dare una risposta. (ANSA).