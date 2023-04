Silli in Argentina per incontrare la comunità italiana

(ANSA) - BUENOS AIRES, 18 APR - Prende il via oggi da Buenos Aires la visita del sottosegretario agli Esteri, Giorgio Silli, in Argentina, paese dove con oltre un milione di iscritti all'Aire risiede la comunità di connazionali all'estero più grande al mondo.

"Viste le mie deleghe - afferma il sottosegretario, responsabile per gli italiani nel mondo - non potevo non intraprendere una missione in Argentina, per approfondire la conoscenza della nostra vastissima comunità di connazionali e contribuire a consolidare il rapporto di amicizia con il Paese".

Il programma di Silli nella capitale sudamericana, prevede una visita al Parque della memoria, il memoriale dedicato alle vittime della dittatura, in coincidenza col quarantesimo anniversario della democrazia.

L'esponente del governo avrà numerose riunioni con le comunità di connazionali, dai Comites ai parlamentari della ripartizione America Meridionale, dai rappresentanti delle associazioni a quelli della Camera di Commercio e le principali imprese italiane.

Sono previsti inoltre incontri istituzionali, col ministro dell'Interno Eduardo Enrique de Pedro, col sottosegretario agli Esteri Claudio Javier Rozenwaig, e col ministro del Governo della città di Buenos Aires, Jorge Macrì.

Durante la visita, Silli andrà al consolato generale, alla Comunità di Sant'Egidio e alla scuola italiana Cristoforo Colombo. (ANSA).