Parigi 2024: deputati opposizione contro legge Olimpica

(ANSA) - PARIGI, 17 APR - I deputati della sinistra radicale de La France Insoumise e gli ecologisti hanno annunciato oggi la presentazione di un ricorso al Consiglio costituzionale contro il testo di legge del governo "relativo ai giochi olimpici e paralimpici del 2024", in quanto alcune misure di sicurezza contravverrebbero a "l'individualizzazione delle pene" e al "diritto al rispetto della privacy".

Il testo di legge prevede, fra l'altro, un controverso esperimento, quello di utilizzare immagini di macchine fotografiche e droni da fornire poi ad alcuni algoritmi che allerterebbero automaticamente le autorità in presenza di un evento potenzialmente a rischio (movimenti di folla, abbandono di un bagaglio, ecc.). Ma la lista degli eventi da mettere sotto sorveglianza non è fissata, e lo sarà soltanto in un secondo momento. L'esperimento potrebbe cominciare fin dalla promulgazione della legge e riguardare le "manifestazioni sportive, ricreative o culturali" di rilievo. La fine della sperimentazione è fissata teoricamente al 31 marzo 2025, ben al di là dei Giochi olimpici (26 luglio - 11 agosto 2024) e paralimpici (28 agosto - 8 settembre).

"Questa disposizione rappresenta una grave violazione delle libertà fondamentali di movimento e di manifestazione", protestano i deputati, secondo i quali "un esperimento così pericoloso non può essere protratto al di là dei Giochi". I ricorrenti si dicono preoccupati che un algoritmo possa considerare "che soltanto certe caratteristiche, come un particolare abbigliamento o un colore della pelle, siano più associabili ad un determinato rischio". Il timore è quello di "una pratica potenzialmente discriminatoria e razzista", si legge nel ricorso, secondo quanto riferito oggi da Le Monde.

Il progetto di legge prevede anche un rafforzamento delle norme antidoping, con test genetici mirati a individuare forme di doping genetico. Ma la mancanza di un previsto consenso all'analisi rappresenta, secondo i deputati, una violazione della privacy e delle libertà individuali. (ANSA).