Morte Ituma: il feretro in volo per l'Italia

(ANSA) - ROMA, 15 APR - Arriverà in giornata in Italia con un volo da Istanbul a Milano il feretro con la salma di Julia Ituma, la giovanissima pallavolista trovata morta all'alba di giovedì scorso nella metropoli turca dopo una caduta dal sesto piano dell'albergo dove alloggiava con la sua squadra, la Igor Volley Novara. La bara, informano fonti diplomatiche, è stata trasferita di prima mattina dall'Istituto di medicina legale, dove ieri si era svolta l'autopsia, all'aeroporto Ataturk.

Il volo è diretto alla Malpensa da dove poi il feretro sarà portato a Milano, dove la ragazza risiedeva con la famiglia. I funerali sono previsti per martedì mattina bel capoluogo lombardo, nella chiesa di San Filippo Neri nel quartiere della Bovisasca. (ANSA).