Messaggio del Papa per 78 anni dell'agenzia argentina Telam

(ANSA) - BUENOS AIRES, 14 APR - La presidente dell'agenzia di stampa argentina Telam, Bernarda Llorente, ha reso noto di aver ricevuto ieri via email una lettera scritta di suo pugno da papa Francesco in occasione dei 78 anni dalla nascita, avvenuta nel 1945.

Rivolgendosi ai dirigenti e ai dipendenti dell'agenzia, il pontefice sottolinea che "domani voi festeggiate un compleanno: il numero 78!". Per questo, dice, "vi faccio pervenire un saluto con i miei migliori auguri. Un felice compleanno che celebri il lungo viaggio".

"Per email - aggiunge scherzosamente - non posso inviarvi 78 candele,, ma certamente sì la sicurezza della mia preghiera. Vi auguro di trascorrere un felice tempo pasquale. Io prego per voi, e per favore, fatelo per me".

La lettera si chiude con una benedizione ed un saluto: "Dio vi benedica, la Vergine Santa si prenda cura di voi.

Fraternamente, Francesco".

Nata il 14 aprile 1945, Télam (abbreviazione del nome originario Telenoticiosa Americana) ha cominciato le sue trasmissioni il 12 ottobre dello stesso anno. Nel 1948, dopo aver assunto giornalisti in varie parti del Paese, diventò un agenzia di informazione per tutto il territorio nazionale.

Dopo una esperienza mista e una interamente privata, Telam è entrata definitivamente nella sfera statale nel 1968, durante la dittatura di Juan Carlos Onganía.

Con un'ampia rete nazionale e numerosi corrispondenti all'estero, l'agenzia è considerata la più importante in lingua spagnola dell'America Latina, e la seconda al mondo. (ANSA).