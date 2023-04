Brasile: opposizione chiede di indagare leader dei Senza Terra

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 14 APR - In Brasile, i parlamentari di opposizione che rappresentano il settore agricolo hanno chiesto a una serie di autorità federali e allo Stato di San Paolo di aprire indagini penali e azioni amministrative contro João Pedro Stedile, uno dei principali leader nazionali del Movimento dei lavoratori rurali Senza Terra (Mst).

Per il gruppo legato all'agribusiness, rende noto Cnn Brasil, Stedile avrebbe commesso una serie di reati annunciando sui social "l'imminenza di un'ondata di crimini nel Paese", affermando in un video che ci saranno 'mobilitazioni in tutti gli Stati, siano esse marce, veglie, occupazioni di terre, qualsiasi modalità praticabile per fare pressione'".

Deputati e senatori sostengono che, tali dichiarazioni, richiederebbero, tra le altre cose, di prendere in considerazione l'"arresto preventivo o l'uso di cavigliera elettronica monitorata" per Stedile, nonché "perquisizioni e sequestri nella sede del Mst". (ANSA).