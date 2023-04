Cile, l'ambasciatore Battocchi insignito dell'Ordine al Merito

(ANSA) - SANTIAGO DEL CILE, 12 APR - L'Ambasciatore d'Italia, Mauro Batocchi, è stato insignito con l'onoreficenza dell'Ordine al Merito del Cile per il servizio prestato al rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi. Battocchi ha ricevuto l'onorificenza dalle mani della sottosegretaria agli Esteri, Gloria de la Fuente, durante una cerimonia tenuta lunedì in occasione della conclusione della sua missione presso la sede di Santiago.

"L'Ordine al Merito è l'onorificenza più antica del nostro Paese, creata nel 1817 dal primo capo di Stato, Bernardo O'Higgins, con l'obiettivo di premiare i servizi civili più meritevoli svolti da cittadini stranieri nella nostra Repubblica, e senza dubbio lei merita questa riconoscenza", ha affermato de la Fuente.

La sottosegretaria ha evidenziato in questo senso "l'impegno" del rappresentante italiano nel "promuovere lo storico vincolo di amicizia e collaborazione che unisce i due Paesi pur nel contesto della pandemia che ha caratterizzato una gran parte della missione".

L'ambasciatore Battocchi si è congedato da parte sua con un sentito ringraziamento per l'onorificenza e si è detto "molto felice e privilegiato di aver potuto servire oltre quattro anni in questo Paese". (ANSA).