Le banche a Cuba tornano ad accettare e a cambiare il dollaro

(ANSA) - L'AVANA, 11 APR - Un decreto pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale cubana autorizza le banche e le istituzioni finanziarie dell'isola a accettare depositi in contanti di dollari statunitensi su conti bancari e l'uso del biglietto verde nelle operazioni di acquisto e vendita di valuta estera.

La risoluzione 63 del 2023 della Banca centrale di Cuba, scrive il quotidiano ufficiale Granma, sostituisce una precedente risoluzione del giugno 2021 che invece vietava l'accettazione della dollaro in contanti da parte di banche e istituzioni finanziarie non bancarie.

Questa decisione - spiega il giornale -, risponde alle attuali circostanze e priorità di politica economica, a seguito del superamento della pandemia da Covid-19, del rilancio in corso del turismo, con la ripresa della presenza di visitatori stranieri e della graduale ripresa delle attività produttive e dei servizi.

Cuba, si precisa, ha introdotto la nuova normativa "anche quando restano in vigore le misure di massima pressione economica che hanno fortemente rafforzato il blocco economico, in particolare quelle finalizzate a ostacolare i flussi finanziari esteri di Cuba e impedire i depositi in contanti di dollari statunitensi all'estero".

Sarà quindi necessario, si dice infine, "monitorare l'evoluzione dell'attività bancaria e finanziaria a partire da questo nuovo passaggio, con la certezza che ne verranno benefici per l'attività economica nazionale e per la popolazione, esistendo comunque la disponibilità di apportare eventuali opportuni aggiustamenti". (ANSA).