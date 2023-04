Media, Nicaragua vieta 3.176 processioni della Settimana Santa

(ANSA) - MANAGUA, 08 APR - In Nicaragua, il governo di Daniel Ortega quest'anno ha proibito lo svolgimento di 3.176 processioni durante la Settimana Santa: è quanto rivela al portale Infobae la ricercatrice Martha Patricia Molina, che ha ottenuto il calcolo moltiplicando le 397 parrocchie esistenti nel Paese per le otto processioni che ciascuna svolge tradizionalmente durante questa settimana.

Molina ha ricordato che, con il divieto delle processioni religiose, il regime nicaraguense viola l'articolo 29 della Costituzione, la quale stabilisce che "ogni persona ha diritto alla libertà di coscienza, di pensiero e di libertà o meno di professare una religione. Nessuno può essere soggetto a misure coercitive che possano ledere tali diritti".

Sebbene né il governo, né la polizia, né l'alta gerarchia cattolica abbiano formalmente notificato la sospensione delle processioni in tutto il Paese in questa Settimana Santa, separatamente e in momenti diversi, diverse parrocchie del Nicaragua hanno informato i propri parrocchiani della sospensione quest'anno delle tradizionali attività religiose che si svolgono nelle strade. Una situazione "scandalosa e inaudita" secondo il sacerdote esiliato Edwin Román. (ANSA).