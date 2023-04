'Cammina Molise' in Argentina, conclusa sesta edizione

(ANSA) - CAMPOBASSO, 08 APR - A quattro anni dall'ultima edizione è tornata nei giorni scorsi l'iniziativa "Cammina Molise in Argentina", giunta alla sua sesta edizione.

Le associazioni dei molisani a Mar del Plata, Unione Regionale del Molise e Collettività Mafaldese e Molisana, insieme all'associazione La Terra hanno ripreso il progetto che porta in trasferta oltreoceano 'Cammina Molise'.

L'iniziativa si è svolta per tre giorni a Mar Del Plata e dintorni per poi approdare a Buenos Aires, con la partecipazione di centinaia di persone tra incontri, camminate e momenti di festa. "Abbiamo ripetuto con tante difficoltà, ma con tanta passione e competenze, senza l'aiuto economico di nessuno, questa esperienza per sei volte nelle città più importanti dell'Argentina - spiega Giovanni Germano, coordinatore di Cammina Molise - Siamo riusciti in questi anni concretamente a promuovere il turismo delle radici e a rinsaldare i rapporti tra le varie associazioni dei molisani in terra Argentina. Un grosso risultato che merita le attenzioni dovute. Per quanto mi riguarda, continuando a sognare, mi piacerebbe soddisfare le richieste che vengono anche da altre parti del mondo dove sono presenti associazioni di molisani che vorrebbero il 'Cammina, Molise' nelle loro nazioni".

'Cammina Molise', ideato dall'associazione La Terra di Duronia, si tiene in Molise da 29 anni sempre ad agosto, ogni volta con itinerari diversi. "Portiamo persone da ogni parte d'Italia e anche dall'estero a camminare in Molise - spiega Germano - Da qualche anno siamo sbarcati oltreoceano e abbiamo messo ben salde le radici in Argentina. Camminare, suonare, ballare, cantare, conoscere in modo conviviale sono cose che servono per rafforzare i legami tra le comunità dei molisani in Argentina ed i cittadini che vivono nei comuni molisani, con l'obiettivo di far nascere un flusso turistico mitigato di ritorno capace di dare nuova linfa alla rinascita delle terre interne molisane". (ANSA).