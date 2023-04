Lula firma decreto per far rientrare il Brasile nell'Unasur

(ANSA) - BRASILIA, 07 APR - Il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, ha pubblicato un decreto che promulga il Trattato costitutivo dell'Unione delle nazioni sudamericane (Unasur). Il decreto entrerà in vigore solo dal 6 maggio, rende noto il portale Metropoles.

L'aspettativa è che Unasur riprenda la sua composizione originaria, con Argentina, Bolivia, Cile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perù, Suriname, Uruguay e Venezuela, oltre al Brasile.

Unasur, creata nel 2008, era un'organizzazione formata da 12 Paesi del Sud America, con l'obiettivo di costruire uno spazio di dialogo e articolazione in ambito culturale, economico e politico tra i suoi membri. Ma, nell'aprile 2019, quattro mesi dopo essere entrato in carica, il predecessore di Lula, Jair Bolsonaro annunciò sui social l'uscita del Brasile dal gruppo.

All'epoca, l'allora presidente ritenne più opportuno aderire invece al Forum per il progresso del Sud America (Prosul).

(ANSA).