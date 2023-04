Brasile: strage all'asilo, rafforzate le misure di sicurezza

(ANSA) - BRASILIA, 06 APR - Il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, ha ordinato di rafforzare la sicurezza nelle scuole dopo l'omicidio di quattro bambini e il ferimento di altri cinque avvenuto ieri in un asilo a Blumenau, nello Stato meridionale di Santa Catarina.

Il capo dello Stato convocato una riunione dei ministri in cui si è deciso di dare "un sostegno finanziario di 150 milioni di reais (30 milioni di dollari, ndr) per le ronde effettuate nelle scuole dalla polizie statali", ha spiegato il ministro della Giustizia, Flavio Dino.

La polizia federale ha intanto aumentato da dieci a 50 il numero di agenti che monitoreranno i social e altri ambienti virtuali.

"È stato un fatto scioccante, mostra fino a che punto la violenza e l'intolleranza sono arrivate nella nostra società, c'è un problema molto serio nei social con il deep web e il dark web", ha sostenuto il ministro dell'Istruzione, Camilo Santana.

