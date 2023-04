Ucraina: Lula invitato in Russia da Putin

(ANSA) - BRASILIA, 05 APR - Il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, ha ricevuto un invito a visitare Mosca dal suo omologo russo, Vladimir Putin, che la scorsa settimana ha incontrato l'inviato ed ex ministro degli Esteri di Lula, Celso Amorim.

"Durante l'incontro (tra Putin e Amorim) è stato ratificato l'invito fatto in precedenza al presidente Luiz Inácio Lula da Silva a visitare la Russia", ha detto ieri il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dal quotidiano O Globo e dal canale Sbt. Venerdì scorso il consigliere internazionale di Lula si è recato a Mosca per un incontro privato, durante il quale ha parlato per un'ora con Putin della guerra in Ucraina. Lula promuove il dialogo tra Russia e Ucraina per porre fine al conflitto.

I colloqui tra Brasilia e Mosca dovrebbero riprendere il 17 aprile, quando il ministro degli Esteri Serghei Lavrov dovrebbe visitare la capitale brasiliana. (ANSA).