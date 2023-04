Ecuador: scontro a fuoco in carcere a Guayaquil, tre morti

(ANSA) - QUITO, 04 APR - E' di almeno tre detenuti morti e uno ferito il bilancio di uno scontro a fuoco avvenuto ieri in Ecuador nel carcere di massima sicurezza di la Roca Guayaquil, capoluogo della provincia meridionale di Guayas.

Secondo le informazioni disponibili, riferisce il quotidiano locale El Universo, si sarebbe trattato di una sparatoria che ha avuto come protagonisti i membri di due bande rivali: G7 e Los Lobos.

Al riguardo il Servizio nazionale di assistenza integrale (Snai) che gestisce il sistema penitenziario ecuadoriano, ha reso noto che per riprendere il controllo del carcere è intervenuto un reparto speciale della polizia guidato dal generale Guillermo Rodríguez.

La Roca, segnala infine il giornale, può ospitare 100 detenuti, ma si sa che al momento ci sono solo una ventina di reclusi di massima pericolosità.

Negli ultimi due anni sono registrati numerosi scontri a fuoco e rivolte che hanno causato la morte di oltre 400 detenuti in varie carceri del Paese. (ANSA).