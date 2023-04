Colombia: più di 12.300 vittime di mine antiuomo in 30 anni

(ANSA) - BOGOTA, 04 APR - La Colombia ha registrato una media di una vittima di mine antiuomo al giorno negli ultimi tre decenni, diventando così il sesto Paese più colpito al mondo con oltre 12.300 tra morti e feriti. Lo ha fatto sapere l'ufficio del Difensore del Popolo in un rapporto.

"Tra il 1990 e il 2022, in Colombia si sono registrate complessivamente 12.322 vittime (tra morti e feriti) di mine antiuomo, ordigno utilizzato da molti gruppi armati" nel conflitto interno che da oltre mezzo secolo dilania il Paese.

Guerriglie, paramilitari e narcotrafficanti usano generalmente questo tipo di IED per proteggere i loro territori e le loro aree di influenza, così come le loro coltivazioni illecite di coca. "Non è possibile concepire un Paese in pace quando sui nostri territori sono ancora presenti mine antiuomo, ordigni inesplosi e ordigni esplosivi improvvisati, che mettono in pericolo la vita delle popolazioni che vivono nelle zone più colpite dal conflitto", ha commentato il difensore del popolo, Carlos Camargo.

Secondo il Mine Action Service delle Nazioni Unite (Unmas), la Colombia è stata nel 2021 uno dei Paesi più colpiti da mine antiuomo con 152 esplosioni registrate, dietro ad Afghanistan, Yemen, Nigeria, Mali e Iraq.

In Colombia, quasi la metà (47%) degli incidenti in miniera nello stesso anno si è verificata nella provincia di Nariño (sud-ovest), la regione con la maggior quantità di raccolti di droga al mondo, nel Paese maggiore esportatore di cocaina.

Secondo il governo colombiano, 491 dei 1.100 comuni del paese sono stati sminati e il 78% dell'intero territorio è ora ripulito da questa minaccia. Nel 2022, il Comitato internazionale della Croce Rossa ha registrato 41 vittime di mine antiuomo.

Nonostante l'accordo di pace firmato nel 2016 con i guerriglieri marxisti delle FARC, in Colombia continuano le violenze. Questa stessa organizzazione, oggi partito politico rappresentato in parlamento, contribuisce allo sminamento delle aree dove ha operato durante la sua guerra contro lo Stato colombiano. (ANSA).