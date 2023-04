Bolsonaro consegna parte gioielli ricevuti in regalo dai sauditi

(ANSA) - BRASILIA, 04 APR - L'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha restituito oggi alle autorità gioielli che gli erano stati regalati dal governo dell'Arabia Saudita e che aveva tenuto in suo possesso senza dichiararli al fisco.

Su ordine della Corte dei conti, i suoi avvocati hanno consegnato una cassa contenente un orologio Rolex con pietre preziose e altri gioielli del valore di circa 500.000 reais (80.000 dollari), ha detto al canale GloboNews il consigliere di Bolsonaro ed ex ministro, Fabio Wajngarten.

La preziosa merce si trovava in una fattoria a Brasilia, appartenente all'ex campione del mondo di Formula uno, Nelson Piquet, uno dei principali finanziatori della campagna elettorale del 2022 di Bolsonaro.

Quello consegnato oggi è uno dei tre corredi di gioielli donati dai sauditi all'ex leader di destra quando era presidente. I gioielli - inclusa una collana di diamanti per l'ex 'first lady' Michelle Bolsonaro, e il cui valore complessivo ammonta a circa 3,4 milioni di dollari - vennero introdotti in Brasile dall'ex ministro delle Miniere e dell'Energia, Bento Albuquerque, e da suoi collaboratori.

(ANSA).