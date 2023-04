Lula, dobbiamo essere ossessionati dal far crescere il Paese

(ANSA) - BRASILIA, 03 APR - Il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, ha promesso di lanciare un piano di investimenti nei settori dell'industria e delle infrastrutture.

Nel corso di una riunione del Consiglio de ministri, svoltasi stamani al Palacio do Planalto (la sede del governo a Brasilia), il capo dello Stato - tornato oggi al lavoro dopo alcuni giorni di riposo per una polmonite - ha annunciato che verranno destinate risorse anche in "scienza e tecnologia".

"Dobbiamo essere ossessionati dal far crescere il Paese", ha detto Lula, il cui esecutivo compirà 100 giorni lunedì prossimo.

L'ex sindacalista metallurgico si recherà in Cina la prossima settimana per incontrare il suo omologo Xi Jinping, con il quale analizzerà vari temi, tra cui la guerra in Ucraina, i futuri investimenti bilaterali e la possibile adesione del Brasile alla Via della seta. (ANSA).