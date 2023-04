Messico: una mongolfiera prende fuoco in volo, due morti

(ANSA) - CITTÀ DEL MESSICO, 02 APR - Due persone sono morte dopo che una mongolfiera che volava vicino al famoso sito archeologico messicano di Teotihuacan ha preso fuoco. Lo rende noto il governo.

"I passeggeri sono saltati dalla mongolfiera", si legge in un comunicato del governo del Messico, aggiungendo che un bambino ha riportato ustioni di secondo grado al volto e una frattura del femore destro. Il governo ha identificato le vittime come una donna di 39 anni e un uomo di 50 anni, senza fornire i loro nomi, o il numero di persone presenti sulla mongolfiera. Un video pubblicato sui social media mostra la mongolfiera in fiamme, in un cielo perfettamente sereno. Ignote le cause dell'incidente. (ANSA).