Ecuador: sale a 27 vittime il bilancio della frana

(ANSA) - QUITO, 01 APR - E' salito a 27 il bilancio delle vittime della frana della scorsa settimana in Ecuador, ad Alausi, dove una parte di montagna si è rovesciata su un villaggio trascinando con se almeno 163 abitazioni.

Le squadre di soccorso stanno ancora cercando decine di persone scomparse dopo la tragedia, causata da una serie di piogge torrenziali. I soccorritori hanno trascorso gli ultimi sei giorni a scavare tra le macerie nella città, che si trova a circa 300 chilometri a sud della capitale Quito alla ricerca di decine di persone, con il bilancio delle vittime in costante aumento.

Venerdì scorso il segretariato per la gestione del rischio aveva dichiarato che 23 persone erano morte, 38 ferite e 67 disperse. Ma sabato il bilancio era salito a "27 morti accertati dopo il crollo", ha riferito su Twitter l'ufficio del procuratore nazionale. Non è chiaro quale sia al momento il numero dei dispersi.

La stessa regione è stata colpita da un terremoto con 15 vittime poco più di una settimana fa. Il governo ha dichiarato lo stato di emergenza per due mesi in 13 delle 24 province del Paese, consentendo la ridistribuzione delle risorse economiche alle zone colpite. (ANSA).