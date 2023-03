Pam, in Colombia 15,5 milioni di persone con deficit alimentare

(ANSA) - BOGOTÀ, 29 MAR - Il direttore del Programma alimentare mondiale (Pam) in Colombia, l'italiano Carlo Scaramella, ha auspicato l'adozione di misure urgenti per risolvere il problema di 15,5 milioni di persone che soffrono insicurezza alimentare nel Paese.

L'appello di Scaramella arriva dopo la pubblicazione di un rapporto del Pam dove pure si segnala che oltre due milioni di colombiani versano in una situazione di insicurezza alimentare "grave".

"Queste cifre non rappresentano una sorpresa perché noi lavoriamo molto sul terreno e abbiamo una visione chiara di quali sono le necessità e il rapporto ci ha permesso piuttosto di sistematizzare una percezione che era presente", ha affermato Scaramella in un'intervista all'ANSA.

Secondo il rapporto elaborato dal suo ufficio in Colombia il 30% della popolazione soffre un qualche tipo di deficit alimentare e non ha assicurati i tre pasti giornalieri.

Si tratta di 15 milioni di persone, 13,4 circa delle quali soffrono una insicurezza alimentare "moderata" e 2,1 milioni una insicurezza "grave". (ANSA).