Successo del Menconi Jazz Trio in Costa Rica

(ANSA) - SAN JOSÉ, 27 MAR - Un folto pubblico di appassionati ha assistito al concerto del "Menconi Jazz Trio", organizzato dall'Ambasciata d'Italia in Costa Rica presso il Teatro Eugene O Neill della capitale San José. Alla serata, si legge in una nota, "hanno assisitito oltre 200 persone appassionate di musica jazz ed entusiaste della qualità dell'offerta musicale proposta".

Alessio Menconi è un musicista internazionale e uno dei maggiori chitarristi jazz italiani: ha suonato in più di 40 Paesi nei più importanti teatri e festival jazz del mondo, collaborando da anni con musicisti come Paolo Conte, Jimmy Cobb e Billy Cobham Band.

In questa occasione Menconi era accompagnato da altri due apprezzati musicisti europei, Alberto Gurrisi (all'organo) e Paolo Orlandi (alla batteria), un trio nato per celebrare il centenario della nascita di quello che è considerato il più grande chitarrista jazz di tutti i tempi: Wes Montgomery. Il gruppo ha eseguito, tra le altre, proprio alcune composizioni di Montgomery oltre a pezzi standard del repertorio jazz italiano.

