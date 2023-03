Dantedì: Buenos Aires accoglie "i luoghi di Dante"

(ANSA) - BUENOS AIRES, 24 MAR - Conoscere ed avvicinarsi a Dante Alighieri attraverso i mezzi di comunicazione che caratterizzano la nostra epoca. Questo l'obiettivo dell'iniziativa lanciata dal Consolato Generale d'Italia a Buenos Aires attraverso video-interviste che presentano il poeta fiorentino "nei suoi luoghi di vita e di scrittura", da Firenze a Roma, passando per la Lunigiana, Milano e Ravenna.

Il programma mira inoltre a stimolare "il senso di appartenenza alla comunità" ed è rivolto principalmente "ai giovani, agli studenti, e ai più di 120 mila followers delle reti sociali del consolato", ha affermato il Console di Buenos Aires, Antonio Puggioni.

Il progetto del Consolato italiano coincide con il "Dante Di", la giornata nazionale dedicata al sommo poeta che ricorre ogni 25 di marzo, e promuove la partecipazione e l'interazione di tutta la comunità attraverso una serie di quiz e concorsi sui social.

L'iniziativa ha preso il via lunedì 20 marzo con un'intervista al filologo fiorentino Domenico De Martino ed è proseguita nei giorni seguenti con interventi rispettivamente del professore di Letteratura dell'Università di Roma "La Sapienza", Giulio Ferroni; della pronipote del poeta, Massimilla di Serego Alighieri, in collegamento da Verona; del fondatore del centro studi danteschi della Lunigiana, Mirco Manuguerra; e il professore dell'Università Cattolica di Milano, Marco Petoletti, in collegamento da Ravenna.

La chiusura dell'evento è prevista per il Dante Di con un saluto del poeta argentino e traduttore allo spagnolo della Divina Commedia, Jorge Aulicino. Aulicino svelerà nella sua video intervista i luoghi della capitale argentina che più si avvicinano a Dante. (ANSA).