Brasile: sciopero metropolitana, caos a San Paolo

SAN PAOLO, 23 MAR - Un improvviso sciopero dei lavoratori della metropolitana ha provocato un caos di traffico in tutte le principali arterie stradali di San Paolo, la principale metropoli del Brasile con oltre 12 milioni di abitanti.

I media locali riferiscono di chilometri di code e imbottigliamenti in diversi quartieri a causa dell'uso massiccio di mezzi alternativi come autobus, applicazioni per il trasporto, e veicoli personali.

Nelle prime ore della mattina, presso la stazione Itaquera, nella zona est della metropoli paulista, i passeggeri sono stati colti di sorpresa dallo sciopero e hanno letteralmente preso d'assalto gli autobus.

Il sindacato dei lavoratori della concessionaria del servizio di metropolitana "Metrovias", hanno indetto uno sciopero di 24 ore contro il ritardo di oltre tre anni nel pagamento di un bonus.

La metropolitana trasporta giornalmente oltre 5 milioni di pendolari dell'area metropolitana.