Amazzonia: la Norvegia riprende a finanziare il Fondo

(ANSA) - BRASILIA, 23 MAR - Il ministro dell'Ambiente norvegese, Barth Eide, che si trova in Brasile, ha reso noto che il suo governo ha ripreso la cooperazione con il Fondo Amazzonia.

La Norvegia è il principale erogatore del Fondo, destinato a finanziare programmi di sviluppo ambientale e sociale sostenibili.

Eide ha partecipato ieri al primo incontro del Comitato di orientamento del Fondo Amazzonia insieme alla ministro dell'Ambiente brasiliana, Marina Silva.

Il rappresentante del governo norvegese ha "lodato" le conclusioni dell'incontro in cui si è posto come "priorità le popolazioni indigene e la lotta ai crimini ambientali", ha riferito l'ufficio stampa del ministero brasiliano.

Nel 2019, la Norvegia bloccò il denaro destinato al Fondo in polemica con la politica ambientale dell'allora presidente Jair Bolsonaro. (ANSA).