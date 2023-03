Cile: passa in Senato la riforma sulle 40 ore lavorative

(ANSA) - SANTIAGO DEL CILE, 22 MAR - Il Senato del Cile ha votato all'unanimità in seconda lettura il progetto di legge per la riduzione della settimana lavorativa da 45 a 40 ore.

Dopo oltre sei anni di iter legislativo il testo ha compiuto un ulteriore passo avanti ma dovrà tornare comunque alla Camera per l'approvazione in terza lettura delle modifiche apportate oggi dal Senato.

L'obiettivo del governo, secondo quanto hanno dichiarato fonti dell'esecutivo, è che la legge venga approvata e promulgata entro il primo di maggio. Il progetto prevede una riduzione graduale delle ore lavorative nei cinque anni successivi all'approvazione, e tra le modifiche apportate in Senato figurano anche diverse formule che consentono di arrivare alle 40 ore settimanali considerando la media di 4 settimane di lavoro al mese.

L'ultima riduzione dell'orario lavorativo, secondo quanto ha ricordato la senatrice Isabel Allende durante il dibattito alla Camera, risale al governo dell'ex presidente Ricardo Lagos (2000-2006). (ANSA).