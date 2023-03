Haiti: Onu, da gennaio 531 morti in scontri tra bande

(ANSA) - GINEVRA, 21 MAR - Più di 530 persone sono state uccise dall'inizio di quest'anno negli scontri tra bande ad Haiti: lo hanno reso noto oggi le Nazioni Unite.

Quest'anno, "fino al 15 marzo, un totale di 531 persone sono state uccise, 300 ferite e 277 rapite in incidenti legati alle bande avvenuti principalmente nella capitale Port-au-Prince", ha dichiarato la portavoce dell'Ufficio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, Marta Hurtado, aggiungendo che almeno 208 persone sono state uccise e 164 ferite solo nelle prime due settimane di marzo, per lo più da cecchini. (ANSA).