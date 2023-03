Brasile: quarto giorno di attacchi nel Rio Grande do Norte

(ANSA) - BRASILIA, 17 MAR - Quarto giorno di violenze nello Stato brasiliano del Rio Grande do Norte (nord-est), dove gruppi al comando di bande che controllano le carceri hanno compiuto nuovi attacchi nella notte. Il cortile della segreteria municipale alla Mobilità del capoluogo, Natal, ha subito l'irruzione di un commando che ha dato fuoco a 14 moto.

Natal si è svegliata oggi con appena il 10% del parco di autobus pubblici circolanti e meno attività del solito nei treni urbani. Da martedì ci sono state 74 azioni violente in 40 città dello Stato.

La segreteria alla Sicurezza statale ha attribuito gli episodi a una "ritorsione" delle gang che controllano le carceri per il trasferimento di un loro leader in un altro Stato avvenuto a gennaio.

Il governo federale ha intanto inviato un centinaio di membri della Guardia di sicurezza nazionale e il ministro della Giustizia, Flavio Dino, ha annunciato che oggi dovrebbero arrivare altri soldati per effettuare "pattugliamento ostensivo" insieme alla polizia locale. "Questo sabato avremo 500 uomini della Guardia nazionale" nel Rio Grande do Norte, ha assicurato Dino. (ANSA).