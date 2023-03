L'anno scolastico italiano australe al via da San Paolo

(ANSA) - SAN PAOLO, 16 MAR - È partito da San Paolo, la città "più italiana" all'estero, l'anno scolastico delle scuole italiane dell'emisfero australe: l'inaugurazione si è svolta oggi nella scuola italiana paritaria Eugenio Montale.

L'iniziativa, organizzata dall'Ufficio V della direzione generale per la Diplomazia pubblica e culturale della Farnesina (responsabile del coordinamento del Sistema della formazione italiana nel mondo), si è mossa sulla stessa linea dell'inaugurazione dell'anno scolastico delle scuole del territorio nazionale da parte del presidente della Repubblica, e di quello delle scuole italiane dell'emisfero boreale, del settembre scorso.

Ad avviare la cerimonia, un messaggio del ministro degli Esteri, Antonio Tajani: "Mi auguro che quella odierna sia la prima di una serie di occasioni per intensificare il dialogo tra scuole italiane, in Italia e all'estero, in uno spirito di condivisione di esperienze virtuose e buone pratiche".

Alla cerimonia era presente, tra gli altri, il direttore centrale per la Promozione della cultura e della lingua italiana, Alessandro De Pedys, che ha evidenziato come la scelta di San Paolo sia particolarmente significativa anche "per il sistema educativo esemplare della scuola Eugenio Montale".

San Paolo è "un terreno particolarmente fertile per la valorizzazione del nostro sistema educativo, per l'insegnamento della nostra lingua e per la promozione dei nostri valori", ha poi sottolineato il console generale d'Italia a San Paolo, Domenico Fornara, intervenendo all'evento. (ANSA).