Colombia: 11 i morti per le esplosioni in cinque miniere

- È salito a undici in Colombia il numero dei minatori uccisi dalle esplosioni a catena avvenute la notte scorsa in cinque miniere nel villaggio di Peñas de Cajón, nel comune di Sutatausa (dipartimento di Cundinamarca).

Non è stato ancora comunicata ufficialmente la ragione dell'improvvisa esplosione in una miniera che si è ripetuta nelle altre quattro vicine, per cui si continua a ipotizzare un eccessivo accumulo di grisù L'aggravamento del bilancio delle vittime fatali è stato comunicato a Blu Radio di Bogotà dal governatore di Cundinamarca, Nicolás García, che ha precisato come l'opera dei soccorritori si svolge a 900 metri di profondità per cercare di raggiungere altri dieci minatori rimasti bloccati nelle gallerie.

"Ma ogni minuto che passa - ha precisato - diminuisce la quantità di ossigeno a disposizione dei minatori, e questo riduce al minimo le speranze di un loro salvataggio con vita".

Il governatore García ha infine assicurato che le cinque miniere coinvolte (Chocos, Golondrinas, Granada, Eléctrica e El Hoyo) avevano tutte una regolare autorizzazione per l'estrazione di carbone. (ANSA).