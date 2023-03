Messico: presidente, il nostro Paese è più sicuro degli Usa

Il Messico è "più sicuro" degli Stati Uniti: parola del presidente messicano, Andres Manuel Lopez Obrador, che ha commentato così i recenti consigli di Washington ai cittadini americani di evitare i viaggi o di prendere ulteriori precauzioni in 30 dei 32 Stati del Paese.

"Il Messico è più sicuro degli Stati Uniti e non ci sono problemi per viaggiare in sicurezza in Messico", ha detto ieri Lopez Obrador durante la sua conferenza stampa quotidiana, nonostante il recente rapimento di quattro cittadini statunitensi, due dei quali sono morti durante la prigionia.

"Perché questa paranoia?", ha aggiunto, cogliendo l'occasione per respingere ancora una volta l'opinione dei membri del Congresso degli Stati Uniti secondo cui l'esercito americano dovrebbe essere coinvolto nella lotta ai narcotrafficanti ovunque essi si trovino.

"Questa è una campagna contro il Messico condotta da politici conservatori negli Stati Uniti", ha sottolineato Lopez Obrador, che la settimana scorsa aveva definito questi parlamentari "patetici", accusandoli di essere impegnati in manovre "politiche" in vista delle elezioni presidenziali statunitensi del 2024. (ANSA).