Lula propone di creare giornata in onore di Marielle Franco

(ANSA) - BRASILIA, 14 MAR - Il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, ha firmato un disegno di legge che istituisce la 'Giornata nazionale Marielle Franco', in omaggio alla consigliere comunale di Rio de Janeiro assassinata nel 2018 e di cui oggi ricorre il quinto anniversario della morte.

Secondo il governo, l'obiettivo del progetto - che deve essere ancora approvato alla Camera - è "rendere la società consapevole delle violenze subite dalle donne nell'ambiente politico, in particolare le donne di colore".

Lula e i ministri in mattinata hanno osservato un minuto di silenzio al Palacio do Planalto, sede del governo, in onore di Franco, esponente del Partito socialismo e libertà (Psol, sinistra radicale), uccisa insieme all'autista, Anderson Gomes, con 13 colpi di arma da fuoco mentre tornava a casa da una riunione nel centro di Rio. (ANSA).