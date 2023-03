Brasile: violenza della polizia, bodycam sulle divise a Rio

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 14 MAR - Lo Stato di Rio de Janeiro - il più importante del Brasile, dopo quello di San Paolo - investirà 500 milioni di reais (poco meno di 90 milioni di euro) in tecnologia per l'installazione di telecamere su veicoli e aeromobili nell'area della pubblica sicurezza, oltre a bodycam per gli agenti: lo rende noto Agencia Brasil.

Il programma consentirà il monitoraggio delle operazioni di polizia, come determinato dal giudice della Corte suprema (Stf), Edson Fachin, che ha imposto una serie di misure per contenere la brutalità delle forze dell'ordine nello Stato.

Secondo il governo, il programma sarà attuato in tre fasi: installazione di bodycam portatili, installazione di telecamere o localizzatori su veicoli e aeromobili e installazione di telecamere collegate a tv a circuito chiuso in edifici pubblici.

Il piano statale di pubblica sicurezza prevede anche la registrazione delle testimonianze rese dalla polizia giudiziaria, nelle indagini su omicidi, arresti in flagranza di delitto e confessioni. Sarà inoltre previsto un servizio di rilevazione delle attività in tempo reale, con gli agenti che, a turno, avranno la loro giornata lavorativa monitorata. (ANSA).