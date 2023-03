Brasile: Bolsonaro consegnerà ad autorità i gioielli sauditi

La difesa di Jair Bolsonaro ha reso noto che l'ex presidente brasiliano consegnerà alla Corte dei Conti i gioielli donati dall'Arabia Saudita ed importati illegalmente nel Paese: lo riportano i media locali.

L'ex capo di Stato (2019-2022) è sotto tiro da quando, il 3 marzo scorso, il quotidiano O Estado de S. Paulo ha rivelato che una parure di diamanti del valore di 3,2 milioni di dollari destinata all'ex first lady Michelle Bolsonaro e altri gioielli sono stati sequestrati dai funzionari doganali all'aeroporto internazionale di San Paolo nell'ottobre del 2021. Le indagini sono state avviate dalle autorità fiscali e dalla polizia federale.

I gioielli - una collana, un anello, un orologio e un paio di orecchini di lusso - sono stati trovati nello zaino di un assistente dell'allora ministro delle Miniere e dell'Energia, di ritorno da un viaggio ufficiale in Medio Oriente. Il ministro in questione, Bento Albuquerque, ha detto allo stesso giornale che altri gioielli erano stati portati in Brasile senza essere dichiarati e alcuni di essi erano in possesso di Bolsonaro.

L'ex presidente ha conservato un orologio, una penna e altri oggetti di lusso sostenendo che si trattava di regali personali e che aveva agito nel rispetto della legge, secondo quanto riportato dai media locali.

La Corte dei Conti brasiliana aveva annunciato venerdì di aver ordinato a Bolsonaro e al suo ex ministro di fornire spiegazioni sui gioielli. Bolsonaro, che si trova negli Stati Uniti dalla fine di dicembre, ha negato sabato di avere agito "illegalmente". (ANSA).