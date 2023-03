Brasile: petrolio, pioggia di royalties sui Comuni di Rio

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 13 MAR - Pioggia di royalties per i Comuni di Rio de Janeiro: il governo statale pagherà 181 milioni di reais (oltre 32 milioni di euro) derivanti dalla riscossione dei diritti petroliferi effettuata tra il 28 febbraio e il 3 marzo: lo rende noto il portale di notizie sul mercato energetico Cpg.

Solo nel 2023, oltre 2,8 miliardi di reais (circa 500 milioni di euro) di incassi relativi al segmento sono stati trasferiti alle amministrazioni municipali.

Ciò rafforza l'attuale posizione di Rio nel mercato brasiliano del petrolio e del gas naturale, sottolineano gli esperti.

Detentore di un enorme polo di produzione di carburanti, lo Stato di Rio (il secondo più ricco del Paese) sta infatti registrando risultati significativi nella raccolta monetaria relativa ai progetti del settore.

La riscossione delle royalties di petrolio e gas naturale può variare notevolmente in funzione non solo di fattori interni, ma anche delle tariffe internazionali praticate sui prodotti.

Il trasferimento effettuato dal governo statale ai Comuni su base settimanale non ha dunque un tetto stabilito, essendo influenzato dalla flessibilità nella riscossione. (ANSA).