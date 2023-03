Amazzonia: Lula all'Assemblea generale dei popoli indigeni

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 13 MAR - Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva torna oggi a Roraima, lo Stato amazzonico al confine col Venezuela, per la 52/a Assemblea generale dei popoli indigeni.

Si tratta del suo secondo viaggio nella regione quest'anno. A gennaio, il capo dello Stato Lula aveva visitato gli indios Yanomami in considerazione della loro situazione di emergenza umanitaria.

"A gennaio sono stato a Roraima per unire le forze e affrontare la crisi contro il popolo Yanomami. Oggi torno nello Stato per l'incontro dei popoli indigeni a Raposa Serra do Sol e per riaffermare il nostro impegno per la conservazione dell'ambiente e per i popoli originari", ha scritto su Twitter il presidente della Repubblica, che per l'occasione sarà accompagnato dalla ministro dei Popoli indigeni, Sonia Guajajara, e dal capo della Segreteria per le comunicazioni sociali (Secom), Paulo Pimenta. (ANSA).