Amazzonia: Brasile, il Fondo ha bisogno del contributo Ue

(ANSA) - BRASILIA, 13 MAR - Il governo brasiliano si sta "impegnando" per ottenere il contributo economico dell'Unione europea e dell'Italia al Fondo Amazzonia, che finanzia programmi di sviluppo sostenibile contro la deforestazione: lo ha sottolineato all'ANSA la ministra brasiliana di Scienza, Tecnologia e Innovazione, Luciana Santos.

"Nel 2025 organizzeremo la Cop30 nella città di Belém, fino ad allora avremo molti incontri di lavoro con l'Ue e speriamo che ci siano più investimenti europei per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione", ha spiegato la ministra. "Il Brasile ha oltre il 70% della sua matrice di energia rinnovabile e pulita, a differenza di quanto accade in Europa", ha poi aggiunto Santos.

"Saremo tenaci" nel convincere la comunità internazionale a contribuire al Fondo, ha concluso la ministra, ricordando come il tema sia stato discusso di recente anche dai presidenti Luiz Inacio Lula da Silva e Joe Biden. (ANSA).