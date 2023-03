Media, Bolsonaro rischia l'arresto se non torna entro aprile

(ANSA) - BRASILIA, 11 MAR - La polizia federale brasiliana starebbe valutando la possibilità di chiedere l'arresto dell'ex presidente Jair Bolsonaro se non tornerà in Brasile entro aprile: lo rende noto il portale di notizie Uol, secondo cui per Bolsonaro, se rimanesse ancora negli Stati Uniti, potrebbe configurarsi il reato di "evasione del distretto di colpevolezza", previsto dall'articolo 302 del codice di procedura penale come requisito per giustificare l'arresto cautelare di un indagato.

L'ex leader di destra, che si trova in Florida dal 30 dicembre, è indagato dalla Corte suprema (Stf) per presunto coinvolgimento nell'assalto ai palazzi del potere di Brasilia avvenuto l'8 gennaio ad opera di suoi sostenitori radicali. La sua posizione si è poi ulteriormente complicata in seguito al caso dei gioielli donati alla moglie dalle autorità saudite e che Bolsonaro avrebbe cercato di introdurre in Brasile senza dichiararli alla dogana.

In un'intervista a Cnn Brasil, il ministro delle Finanze, Fernando Haddad, ha detto di considerare un tentativo di "furto" quello commesso dall'ex presidente. Nel frattempo, il procuratore della Corte dei conti, Lucas Rocha Furtado, ha intimato Bolsonaro a consegnare immediatamente i gioielli alle autorità. (ANSA).